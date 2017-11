STADE RENNAIS Résiliation du contrat de M'Bolhi à l'amiable

Le gardien international algérien Raïs M'Bolhi a décidé de rompre son contrat avec le Stade Rennais, a annoncé mercredi dernier le club de Ligue 1 française. «Le Stade Rennais FC et Raïs M'Bolhi ont résilié d'un commun accord le contrat qui les liait. Raïs est désormais libre de tout engagement», indiqué le club breton sur son site officiel. «Le Stade Rennais remercie Raïs et lui souhaite une pleine réussite dans ses projets futurs», souligne la même source. Agé de 30 ans, M'Bolhi avait signé au début de l'année 2017 un contrat d'un an et demi en faveur de Rennes. M'Bolhi avait été relégué au troisième rang depuis le recrutement du gardien international tchèque Tomas Koubek désormais le numéro un devant le Malien Abdoulay Diallo. Il a disputé un seul match comme titulaire cette saison.