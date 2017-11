TOURNOI POUR LES NATIONS NON-QUALIFIÉES AU MONDIAL 2018 L'Algérie pourrait être invitée

La Fédération américaine de football réfléchirait à organiser un tournoi qui réunirait les sélections non-qualifiées pour le Mondial 2018, une sorte de contre- Coupe du monde, selon la BBC. Si des équipes comme le Panama ou l'Islande vont découvrir cette compétition pour la première fois, d'autres comme l'Italie, les Pays-Bas ou le Chili et les Etats-Unis vont surtout briller par leur absence au Mondial russe. L'US Soccer n'a pas encore contacté les équipes qui pourraient prendre part à cette compétition amicale. L'obstacle majeur à la réalisation (de ce projet) pourrait être la FIFA, a précisé la BBC qui a pris le temps de contacter l'instance internationale pour savoir si un tel tournoi serait possible. Réponse de la FIFA: oui, s'il respecte les règles et règlement habituels du football international. Outre l'Italie, les Pays-Bas ou le Chili et les Etats-Unis, d'autre pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le pays de Galles, la République tchèque, la Turquie ou encore la Bosnie-Herzégovine et l'Algérie pourraient prendre part à ce tournoi qui pourrait presque faire de l'ombre à la Coupe du monde si, bien évidemment, les joueurs acceptent de sacrifier leurs vacances. Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie.