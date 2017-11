UD ALMÉRIA Lucas Alcaraz nouvel entraîneur

Lucas Alcaraz n'aura pas mis longtemps avant de retrouver un poste d'entraîneur. Il a été engagé cet après-midi par

l'UD Alméria, qui évolue en seconde division espagnole. Alcaraz entraînera un nouveau club d'Andalousie, après Grenade et Cordoue. Ce n'est toutefois pas son premier passage dans ce club qu'il a dirigé lors de la saison 2011-2012. Le club actuellement 20e est relégable, doit vite redresser la barre. L'ancien sélectionneur de l'Algérie a signé un contrat de deux ans plus une année en option, il travaillera avec ses deux adjoints habituels Jesús Cañadas et Miguel Ángel Campos.