USM ALGER Le grand chantier qui attend Hamdi

Le «come-back» de Hamdi est loin d'apporter son lot de bonnes nouvelles pour l'USMA puisque le club continue toujours de manger son pain noir, alors qu'il reste sur trois matchs sans victoire.

L'entraîneur Miloud Hamdi, désigné à la tête de l'USM Alger en remplacement du Belge Paul Put, a échoué pour son retour sur le banc des Rouge et Noir en s'inclinant jeudi à domicile face à la JS Saoura (0-2) en ouverture de la 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Il s'agit du deuxième revers de rang concédé par le club algérois dans son antre de Omar-Hamadi, moins d'une semaine après la défaite face au leader du CS Constantine (1-2), qui a poussé Paul Put à annoncer sa démission à l'issue de cette partie.

Les dirigeants du club, à leur tête le vice-président Rebbouh Haddad, ont fait appel à Miloud Hamdi qui avait déjà eu à diriger le club lors de la saison 2015-2016 avec à la clé un titre de champion et une place de finaliste de la Ligue des champions d'Afrique, perdue face aux Congolais du TP Mazembe (aller 1-2, retour 0-2). Mais voilà que le «come-back» de Hamdi est loin d'apporter son lot de bonnes nouvelles pour l'USMA puisque le club continue toujours de manger son pain noir, alors qu'il reste sur trois matchs sans victoire. Avant le début de la mauvaise série, les Algérois restaient pourtant sur une éclatante victoire face au CR Belouizdad (4-0), un succès qui s'est avéré finalement un feu de paille.

Loin de leur niveau habituel, les Rouge et Noir ont produit une mauvaise copie face aux gars de Béchar dans un match disputé à huis clos, à quatre jours du «big derby» algérois face au MC Alger mardi prochain au stade du 5-Juillet (17h) en mise à jour de la 6e journée.

«Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler, se remettre en cause et bien préparer les prochaines rencontres», s'est contenté de dire Hamdi, dont la mission cette fois-ci s'annonce plus difficile que prévue afin de remettre le club de la capitale sur les rails.

Avec trois matchs en retard, l'USM Alger pointe à la 11e place au classement avec 12 points, à trois longueurs d'avance seulement sur le premier relégable l'US Biskra.