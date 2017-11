LE COACH DES GARDIENS DE L'EN AURAIT DÉMISSIONNÉ Que cache le départ de Aziz Bouras?

Par Saïd MEKKI -

Le départ de l'entraîneur des gardiens de but des Verts, Aziz Bouras, devrait être finalisé à l'issue d'une «discussion» entre lui et le premier responsable de la FAF, Kheireddine Zetchi.

Aziz Bouras a annoncé qu'il veut quitter sa fonction au sein du staff technique de la sélection algérienne, sans entrer dans les détails des motivations et des causes de ce départ attendu d'ailleurs depuis la nomination du nouveau sélectionneur Rabah Madjer et son staff technique. Et là, il faut être très clair avant d'aborder le sujet que le sélectionneur Rabah Madjer est catégoriquement contre ce départ de Bouras. Madjer s'est déclaré satisfait du travail effectué par le technicien Bouras avec les gardiens de la sélection durant les 10 jours du dernier stage des Verts. Mais alors pourquoi Bouras veut-il partir tout de même? La réponse n'est pas très claire, mais deux causes sont citées dans l'environnement des Verts: la première est le fait que Bouras n'aurait pas été consulté pour le choix des gardiens de buts de la sélection pour les deux matchs contre le Nigeria et la République centrafricaine et celle également de la nomination de Haniched dans le staff justement des gardiens de but des Verts.

La seconde cause est, et il semble que c'est la plus plausible, est une proposition qui aurait émané d'un club du Golfe pour le technicien algérien. Azizi Bouras qui a été joint par nos confrères du quotidien sportif algérien Compétition, s'est «refusé à confirmer ou infirmer l'information sur son éventuel probable départ, se contentant de dire que pour l'instant il n'avait pas encore discuté ni parlé avec la moindre personne au niveau de la fédération, et ça serait donc un manque de respect de sa part d'évoquer son avenir dans la presse sans qu'il ait eu à rencontrer son employeur. Et comme le président de la FAF, Zetchi était au Maroc pour une réunion de la Commission de préparation du championnat d'Afrique des nations 2018, il devrait donc attendre son retour pour discuter. Or, il se trouve qu'également, Aziz Bouras est retourné chez lui en France à l'issue du stage des Verts.

Une «discussion» donc entre Azziz Bouras et Kheïreddine Zetchi tranchera définitivement la situation du technicien algérien, spécialisé dans la formation des gardiens de but en particulier des Verts actuellement.