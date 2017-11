DÉSIGNATION DES STAFFS DES JEUNES SÉLECTIONS L'amateurisme et le bricolage gangrènent la FAF

Par Lounès MEBERBECHE -

La DTN en réunion

De l'avis de tous les observateurs et professionnels qui s'intéressent à l'actualité footballistique algérienne, ils sont tous unanimes pour dire que la gestion actuelle de la Fédération algérienne de football est calamiteuse à tous les niveaux.

Preuves en main, les multiples ratages sportifs et organisationnels, sans oublier les dérapages extra-sportifs font en sorte qu'à chaque fois que la FAF se retrouve face à des «corvées» pour résoudre des casse-têtes que généralement elle démêle avec un grand amateurisme et du bricolage. Sinon, comment expliquer les dernières nominations des staffs techniques des jeunes sélections nationales faites dans la précipitation mais surtout d'une manière loin d'être coordonnée et convaincante. Voici donc les faits.

Le directeur des Équipes nationales, Boualem Charef, installé par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et non pas le directeur technique national, en l'occurrence Rabah Saâdane, alors qu'ils devaient avoir une relation horizontale et non pas verticale, a procédé à la nomination des différentes staffs des sélections de jeunes. Concernant la future sélection olympique et actuelle des U21, c'est lui-même (Boualem Charef) qui en sera l'entraîneur principal, secondé par Hocine Abdelaziz, son ancien coach-adjoint qu'il l'a suivi à l'USMH, à l'USMBA puis au MCA, avant de se faire rejoindre par un 3e entraîneur qui a fait le même chemin avec ce duo, en l'occurrence M'hamed Haniched, pour diriger les gardiens de buts d'abord de la sélection nationale A et en même-temps celle des U21. Pour ce qui est de la sélection des U20, l'entraîneur est Salim Seba, ex-entraîneur de l'USMH et des U21 du MCA et du NAHD, connu pour avoir longtemps travaillé sous les «ordres» de Charef, a été désigné par le nouveau DEN et qui sera assisté par l'ex-international Hocine Achiou (38 ans), qui vient tout juste de prendre sa retraite. Boualem Charef a tenu à souligner dans son communiqué qu'il en sera aussi le coordinateur général.

Enfin, pour la sélection des U17, c'est Sofiane Boudjellal, cadre de l'Infs/Ists, ex-membre du staff de l'EN féminine et qui a travaillé dans le passé au NC Magra et l'USMM Hadjout. Un adjoint sera désigné, nous dit-on, afin d'aider Boudjellal dans sa mission.

Ainsi, si on venait à décortiquer ces désignations, elles seraient le moins que l'on puisse dire surprenantes. Des décisions loin d'être dictées par le hasard ni même la logique, puisque celles-ci s'appuient beaucoup plus sur le relationnel que sur les compétences et la voie institutionnelle des concours.

De nombreux observateurs et anciens joueurs internationaux ont été surpris par ces choix du DEN. Si Charef a reconduit son ancien staff harrachi au niveau de l'EN U21, celui des U20 a été confié à son ex-collaborateur à l'USMH, tout en joignant Hocine Achiou pour une première expérience sur le banc de touche. Un choix étrange surtout quand on sait que cet ex-international n'a pour l'instant aucune expérience dans le coaching, si ce n'est celle de consultant TV! Reste à savoir si ce critère suffit pour remplir une telle mission, sans pour autant diminuer ses connaissances ni la valeur de ses diplômes FAF et CAF. Ce qui est certain, c'est qu'après l'affaire Tikanouine-Horr, Tikanouine-Korichi, la démission de Aziz Bouras, départ du directeur du CTN de Sidi Moussa, installation contestée du staff de l'EN A et absence d'un préparateur physique, les nouvelles nominations à la DTN confirment tant bien que mal un constat mitigé qui risque de déborder sur le bureau de Zetchi.