LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:ES SÉTIF-PARADOU AC (AUJOURD'HUI À 17H) L'Aigle noir face à un sérieux concurrent

Par Saïd MEKKI -

Les Sétifiens veulent se rapprocher daventage du podium

Les gars de l'Entente de Sétif doivent bien prendre en considération cet état d'esprit de leurs concurrents pacistes pour être plus concentrés afin d'arracher les trois points de la victoire.

L'ES Sétif, tenue en échec par l'USM Blida, tentera de renouer avec la victoire devant ses propres supporters et sur son terrain face à une équipe du Paradou qui ne se trouve pas sur le podium par pur hasard. Seulement sur le plan de l'effectif, le coach Kheireddine Madoui ne devrait pas compter sur deux joueurs blessés et le Gabonais Obambou qui ne reviendrait à Sétif que samedi prochain. Le joueur a participé avec son Equipe nationale à un match amical mardi dernier contre le Botswana. Il s'agit du défenseur axial, Abdelkader Bedrane qui s'est blessé lors du dernier match contre l'USM Blida à la cheville.

Le médecin de l'équipe lui a prescrit un repos d'une semaine. De son côté, son coéquipier, Zakaria Haddouche poursuit sa convalescence suite à sa blessure contractée lors du match contre la JSK. En dehors de ses deux joueurs, Madoui disposera de l'ensemble de son effectif avec le retour des internationaux Djabou, Nessakh et Ziti sans oublier la convocation des joueurs de la réserve à savoir Boussif, Chibot, Deghmoum et Saïdi.

Le coach Madoui puis le président Hammar ont discuté avec les joueurs lors du retour aux entraînements au courant de la semaine pour les encourager à revenir au plus tôt pour ne point perdre des points qui s'avéreront décisifs au décompte final. Or, la mission devant une équipe aussi bien organisée que le Paradou et son armada d'internationaux aussi bien seniors que jeunes catégories, n'est pas de tout repos pour les joueurs sétifiens bien qu'ils joueront à domicile. Et justement, le fait de jouer chez soi est une arme à double tranchant: elle peut permettre aux joueurs de gagner et donc de réconforter les fans ou par contre, passer à côté et permettre au doute de s'installer chez le champion d'Algérie en titre. Nessakh estime que «toutes les équipes qui viennent à Sétif veulent gagner leur match contre nous. De plus, poursuit-il, nous avons une forte pression suite à nos deux derniers faux pas. Et c'est ce qui fait que nous sommes déterminés et décidés à renouer avec la victoire face au Paradou». De son côté le Paradou est une équipe qui, doucement, mais sûrement se fraie un chemin vers les cimes. Sa position à la troisième place en compagnie justement de son adversaire du jour et du MC Oran, n'est certainement pas due à un pur hasard. D'ailleurs, en dépit de ses bons résultats le coach espagnol de l'équipe, José Maria, songe déjà au mercato en pensant renforcer sa ligne offensive qui n'est pas encore aussi efficace qu'il le veut. Les gars de l'Entente de Sétif, doivent donc bien prendre en considération cet état d'esprit de leurs concurrents aujourd'hui pour être plus concentrés afin d'arracher les trois points de la victoire. Au vu du classement des deux équipes, le match d'aujourd'hui est une rencontre à six points. Le vainqueur, si vainqueur il y aurait, assurerait sa place sur le podium alors qu'un match nul ne serait pas un bon résultat pour les deux équipes qui perdront deux points chacune. Cette rencontre qui sera dirigée par l'arbitre Arab assisté de Baiod et Benacer est donc ouverte à tous les pronostics.