il est surpris par la méthode Puel

Nommé manager de Leicester City le 25 octobre dernier, Claude Puel a débarqué avec sa philosophie basée sur un jeu de possession. Rien à voir avec le style des Foxes ces dernières années. Du coup, les coéquipiers de Riyad Mahrez (26 ans, 11 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) ont été surpris. «C'est un coach qui aime jouer», a confié l'ailier algérien dans un entretien accordé à SFR Sport. «Ce n'est pas trop notre caractéristique à la base au niveau collectif, mais il essaye d'apporter ces petits détails défensifs et offensifs pour nous faire progresser petit à petit. On sait qu'il faut beaucoup de temps pour essayer de changer les choses. Mais au niveau des résultats, on n'est pas mal pour l'instant donc il faut continuer.» Après une victoire face à Everton (2-0) et un match nul à Stoke City (2-2), la formation de Puel avait rendez-vous avec le leader, Manchester City, hier en championnat.