CHAMPIONNAT ARABE JEUNES DE NATATION Syoud remporte l'or en finale 400m 4 nages

Le nageur algérien Jawad Syoud a remporté la médaille d'or du 400 m 4 nages (catégorie 16-18 ans), au 13e Championnat arabe des natations (jeunes catégories), organisé du 16 au 20 novembre au centre nautique du Caire en Egypte. Syoud (18 ans, Club de Challans, France), a réalisé un temps de 4:27.67, devant l'Egyptien Mohamed Essam Hegazy (4:30.16) et l'autre Egyptien Yassine Mohamed El Shamaa (4:31.71). Syouda a ajouté sa deuxième médaille d'or personnelle hier jeudi, après avoir décroché l'or de la finale du 200 m nages avec un temps de 2:05.67. L'Algérie qui prend part avec 38 athlètes au 13e Championnat arabe de natation de jeunes catégories (Benjamins, Minimes, Cadets et juniors/garçons et filles) avec la participation d'une dizaine de pays, est qualifiée aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). La compétition est dotée de primes pour les équipes championnes. Ainsi, l'équipe championne touchera un million et demi de dollars contre 600 000 dollars pour le second, alors que les 3e et 4e toucheront 200 000 dollars chacun, selon un accord signé entre l'instance arabe de natation et la FEN.