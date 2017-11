CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS DE BASKET-BALL Le GS Pétroliers éliminé en quarts de finale

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers ont été sèchement éliminées en quarts de finale du championnat d'Afrique des clubs champions 2017, en s'inclinant face aux Mozambicaines du Ferroviario de Maputo sur le score de 44 à 83 (mi-temps: 08-39), avant-hier à l'Arena Kilamba de Luanda (Angola).

Les Algériennes n'ont pas fait le poids face aux Mozambicaines, qui ont pris 31 points d'avance à la mi-temps (1er quart-temps:

02-15, 2e quart-temps: 06-24). Au retour des vestiaires, les basketteuses du Ferroviario ont porté leur avance à 35 points dans le 3e quart (60-25), avant de finalement s'imposer avec un écart de 39 points (83-44).

Le premier quart de finale, disputé plus tôt, a vu la qualification des Nigérianes de First Bank aux dépens des Kenyanes de Ports Authority sur le score de 84 à 63.

Les deux derniers quarts de finales opposent Primeiro de Agosto (Angola) à Equity Bank Hawks (Kenya) et l'InterClube (tenant du titre) à DC Motema Pembe (RD Congo).