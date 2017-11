CHAMPIONNAT EXCELLENCE DE HANDBALL C'est le statu quo lors de la 4e journée

La 4e journée du Championnat national de handball, Division Excellence, n'a rien apporté de nouveau à la situation globale dans les deux groupes. Pour cette 4e sortie de la saison, la hiérarchie a été respectée dans la poule A. Le CRB Baraki, leader, s'est baladé face à l'O. El Oued (31-21), l'ES Aïn Touta a dominé l'ES Arzew (34-25), alors que le GS Pétroliers s'est imposé petitement, en déplacement, face au MB Tadjenanet (19-21). Pour sa part, le C. Chelghoum Laïd a signé la petite surprise du jour en damant le pion au HBC El Biar à Alger (17-22). Dans le groupe B, l'IC Ouargla continue son sans-faute en allant ramener une précieuse victoire sur le parquet du MC Oran (20-21). Les poursuivants de la formation du Sud, à savoir, le CRB Bordj

Bou Arréridj et la JSE Skikda, se sont également imposés respectivement face au MC Saïda (19-27) et le CRB N'gaous (22-21).