COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE Réunion de la commission exécutive à Lausanne

La commission exécutive (CE) du Comité International Olympique (CIO) se réunira les 5 et 6 décembre prochains à Lausanne en Suisse, a indiqué, avant-hier, l'instance olympique sur son site officiel. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de la réunion dont, la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 et la décision finale qui sera prise par la commission exécutive du CIO à ce sujet et sur la base des conclusions des deux commissions d'enquête présidées respectivement par Samuel Schmid, ancien président de la Confédération suisse, et par Denis Oswald, membre du CIO.

Les membres de la commission exécutive entendront également les rapports des différentes commissions du CIO et le point sera fait sur les activités de l'administration et les préparatifs des prochains Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang.