FC BARCELONE Valverde rassure pour Messi

On aurait presque tendance à l'oublier, mais Lionel Messi (30 ans, 11 matchs et 12 buts en Liga cette saison) se dirige tout droit vers la fin de son contrat en juin prochain. De quoi inquiéter les supporters du FC Barcelone qui, malgré les annonces du président Josep Maria Bartomeu, attendent toujours l'officialisation de la prolongation de l'Argentin. Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Ernesto Valverde a tenu à rassurer les fans. «Je leur dis de ne pas s'inquiéter, de regarder Messi et ils se rendront compte que lui n'est pas inquiet, a répondu le technicien espagnol. C'est un plaisir de le voir jouer.» En attendant, rien n'est officiel et l'attaquant du Barça n'a pas confirmé l'information.