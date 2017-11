FC PORTO Brahimi décisif en coupe à la 96e minute

L'attaquant algérien a donné la victoire aux siens dans les arrêts de jeu en 16es de finale de la coupe du Portugal après être entré en cours de jeu. Opposés au club de Portimonense, pensionnaire de la Liga portugaise, le FC Porto a eu beaucoup de mal à se qualifier bien qu'il jouait dans son antre du Dragão. Il y avait 1-1 à la 53e quand Yacine Brahimi entre en jeu, quinze minutes plus tard l'adversaire corse l'addition, 1-2. Il y aura pas la suite une expulsion pour Portimonense et celle de Sergio Conceiçao du banc de Porto. Alors qu'on filait vers l'élimination des locaux, Vincent Aboubakar va égaliser à la 90e + une minute sur un très bon service de Layun plein axe, 2-2. On pensait alors voir les prolongations, mais André Pereira un autre joueur entré en jeu lance Aboubakar vers la surface, le ballon est trop fort et Brahimi qui avait démarré à toute vitesse depuis le rond central est à la réception au second poteau pour libérer les siens, à la 96e minute, 3-2.