LEICESTER CITY Mahrez envoie un signal fort pour son avenir

Cette saison, l'Algérien a disputé 12 matchs, marqué trois buts et effectué cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

L'attaquant algérien des Foxes, Riyad Mahrez, sera-t-il un acteur majeur pendant le marché des transferts hivernal? A en croire l'ailier de Leicester, ce ne sera sûrement pas le cas! Au cours d'un entretien retranscrit par le biais du média britannique Sky Sports, l'international algérien âgé de 26 ans a fait savoir qu'il n'envisageait pas de tourner le dos au King Power Stadium. «Je suis heureux. Je suis ici depuis quatre ans et j'adore ce club. Je suis très content.» «Nous avons encore 12 matchs jusqu'en janvier. Si j'y pense (au mercato), je ne vais plus jouer au football. Je dois me concentrer sur cela et l'équipe puis nous verrons.»

Rappelons que la cote de Riyad Mahrez sur le marché des transferts reste assez importante. Des clubs comme le FC Barcelone, Arsenal ou encore Tottenham continuent de lorgner le gaucher.

Cette saison, l'Algérien a disputé 12 matchs, marqué trois buts et effectué cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Pour sa part, le manager de Leicester, Claude Puel, espère franchement que Riyad Mahrez restera encore un bout de temps au sein du club anglais. Pour l'ancien coach de Southampton, Nice, l'OL, Lille et Monaco, le détonateur est un élément incontournable pour ne pas se créer trop de frayeurs durant cet exercice 2017-2018. A l'heure actuelle, Leicester occupe la 12e place du classement en Premier League anglaise. Courtisé par plusieurs clubs depuis plusieurs mois, dont le FC Barcelone, Riyad Mahrez a ouvertement évoqué son avenir alors que son nom devrait une nouvelle fois animer le mercato hivernal. «C'est à moi de faire en sorte que ces joueurs restent ici, en pratiquant du beau football. Je dois toujours les attirer, les séduire et le beau jeu peut m'y aider». En arrivant sur le banc de Leicester, Claude Puel savait pertinemment qu'il devrait gérer les envies d'ailleurs de certains de ces joueurs, parmi lesquels Riyad Mahrez.

L'international algérien a, en effet, attiré l'attention de clubs prestigieux - Arsenal, l'AS Rome et le FC Barcelone notamment - par ses performances sous le maillot des Foxes.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, Mahrez a été interrogé sur la perspective de quitter Leicester en janvier.