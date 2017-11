LILLE Bahlouli et Benzia forfaits à Amiens

Le Lillois Farès Bahlouli, qui s'est blessé avant-hier soir face à Saint-Etienne (3-1), est forfait pour le match contre Amiens, de demain. Tout comme Benzia. En déplacement à Amiens demain soir, pour le remake de la rencontre comptant pour la 8e journée interrompue après

15 minutes et la rupture d'une barrière qui séparait les supporteurs lillois du terrain, incident ayant entraîné

29 blessés, le LOSC sera privé de deux milieux offensifs: Farès Bahlouli, victime d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier droit, face à St-Etienne (3-1, 32e) et Yassine Benzia, qui était initialement suspendu pour ce déplacement en Picardie, ne seront pas du voyage. Marcelo Bielsa n'a pas livré son Onze de départ. Il a indiqué qu'il prendrait une décision le jour du match en fonction de «l'évolution de son effectif» et de sa fraîcheur physique, après «un match intense».