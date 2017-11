PSG Une porte de sortie en Espagne pour Pastore

Selon les informations du quotidien Sport, Séville va tenter de s'offrir Javier Pastore cet hiver. Et le joueur serait tenté par le challenge... Pas aidé par les blessures c'est vrai, Javier Pastore peine toujours à s'imposer au Paris Saint-Germain. Cette saison, il a été utilisé à six reprises en championnat par Unai Emery, pour seulement trois titularisations. On en a même parlé comme l'un des potentiels joueurs mis sur le marché par le club de la capitale pour être en règle avec le fair-play financier, aux côtés de Lucas Moura par exemple. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'Inter comme potentielle destination pour l'Argentin, avec certains médias transalpins évoquant même un échange avec Joao Mario. Aujourd'hui, on parle de l'Espagne, et plus précisément de Séville comme possible nouveau club du joueur de l'Albiceleste. Ainsi, Sport explique que le club andalou veut renforcer son effectif cet hiver, et qu'après le latéral gauche Guilherme Arana, le prochain objectif n'est autre que Pastore. Le club espère notamment que la bonne relation du joueur parisien avec le coach Eduardo Berizzo puisse faire la différence.

Le joueur est tenté par l'option sévillane et le média catalan explique même que le joueur a paralysé les discussions avec l'Inter après avoir eu écho de l'intérêt du club du sud de l'Espagne. Mais là encore, la balle sera dans le cas du Paris Saint-Germain.

La direction de l'actuel leader de Ligue 1 demanderait 20 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Un montant sur lequel s'alignerait l'Inter, mais qui serait plus compliqué à atteindre pour les Espagnols. Si un prêt avec option d'achat a été proposé par ces derniers, cette proposition ne convainc pas le Paris Saint-Germain. Les négociations vont donc probablement continuer dans les semaines à venir...