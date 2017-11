REAL MADRID Manchester Utd ne lâche pas Bale

Plusieurs médias anglais annoncent aujourd'hui que les Red Devils sont toujours derrière le Gallois, sur le départ du Real Madrid.

Assiste-t-on à la dernière saison de Gareth Bale au Real Madrid? C'est bien possible. Complètement miné par les blessures depuis son arrivée, le numéro 11 madrilène commence à agacer du côté de la capitale espagnole, et même lorsqu'il est opérationnel, ses performances ne portent pas forcément satisfaction. Mais en Angleterre, l'ancien joueur de Tottenham, club qu'il a quitté en 2013 pour rejoindre l'Espagne, conserve une très belle cote. Depuis plusieurs mois, on évoque un intérêt prononcé de Manchester United pour ses services. Le sérieux Guardian affirme aujourd'hui que les Red Devils comptent bien faire signer le joueur du Real Madrid et que les pépins physiques récurrents du Gallois n'effrayent pas la direction mancunienne. Cette dernière serait effectivement convaincue que le club est capable de le remettre sur pied et d'améliorer sa condition physique. Les Mancuniens sont également convaincus qu'il peut retrouver son niveau de Tottenham et ils espèrent que le Real Madrid puisse demander un prix abordable pour le joueur, compte tenu de son statut d'indésirable. Le Mirror semble avoir reçu la même information et explique que Manchester United réalisera une troisième tentative pour attirer le Gallois cet été, et que là aussi, les dirigeants ne sont pas refroidis par l'incroyable nombre de blessures qu'a connu le joueur de 28 ans dernièrement. Le tabloïd explique cependant que les Mancuniens devront débourser un montant environnant celui qu'avaient payé les Madrilènes pour se l'offrir à l'époque, aux alentours des 100 millions d'euros. Tout porte à croire qu'on tient là le futur feuilleton du mercato estival 2018...