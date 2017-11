COUPE DU MONDE 2018 Les billets presque épuisés

Les billets peuvent être achetés via le site officiel de la FIFA

Tout juste 24 heures après la reprise des ventes de billets pour la Coupe du monde 2018, 159 402 billets (soit 98% de l'inventaire disponible actuellement) ont été alloués aux supporters du monde entier sur FIFA.com/tickets.

Seuls quelques produits de billetterie restent encore disponibles pour cette phase de vente. La quasi-totalité de l'inventaire global de billets a ainsi été alloué aux supporters; seuls quelques billets à accès spéciaux restent disponibles quelques heures après l'ouverture de la phase de vente actuelle. Les critères d'éligibilité pour les billets à accès spéciaux peuvent être consultés ici. Près de 51% des demandes ont été soumises par des supporters russes, tandis que les autres requêtes ont été essentiellement placées par des supporters d'Argentine, du Mexique, des États-Unis, du Brésil, de Colombie, de Chine, de l'Australie, d'Allemagne et d'Inde. Durant la phase de vente actuelle, qui prendra fin le 28 novembre, les supporters pourront acheter les billets restants en temps réel sur FIFA.com/tickets, et ils recevront une confirmation immédiate si leur commande a bien été honorée. Au vu du grand intérêt suscité par la vente de billets dans le monde entier, la FIFA tient à rappeler à tous les supporters que FIFA.com/tickets est le seul site Internet officiel et légitime permettant d'acheter des billets pour la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018. Tout billet obtenu par le biais d'une autre source que celle de la FIFA (comme par exemple des intermédiaires non autorisés, courtiers, ventes aux enchères en ligne, agence de billetterie en ligne ou toute autre plate-forme d'échange non officielle) sera automatiquement invalidé une fois identifié et ne permettra pas à son détenteur d'accéder au stade ni d'être remboursé ou d'obtenir une quelconque compensation.

Après la fin de la phase actuelle, les ventes reprendront le 5 décembre - après le tirage au sort final - comme suit: période de sélection par tirage au sort du 5 décembre 2017 au 31 janvier 2018 et phase sur la base du principe «premier arrivé, premier servi» du 13 mars 2018 au 3 avril 2018.

Les billets achetés lors des phases de vente 1 et 2 seront livrés gratuitement aux supporters dans les semaines précédant la compétition - les livraisons étant prévues pour avril/mai 2018 (sous réserve de modification). Les billets peuvent être achetés via Visa - le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement -, ou via toutes les autres méthodes de paiement acceptées. Pour de plus amples informations sur les méthodes de paiement. 622 117 billets avaient d'ores et déjà été vendus au moment de la conclusion de la première phase de vente le 12 octobre 2017.