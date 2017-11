LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:LE MC ALGER SUR LE PODIUM Le CSC et la JSS mènent le bal

Les Sanafir solides leaders

A tout seigneur, tout honneur, le CSC qui accueillait le MC Oran devant un public record n'a pas raté l'occasion de glaner les trois points de la victoire, grâce à son habituel goleador Mohamed Amine.

Le leader, le CS Constantine et son dauphin, la JS Saoura vainqueurs lors de la 12e journée disputée jeudi et vendredi, continuent leur folle chevauchée en tête du classement, alors que le MC Alger prend provisoirement la 3e place au classement du championnat de Ligue 1 Mobilis, en attendant l'épilogue de cette journée hier soir. A tout seigneur, tout honneur, le CSC qui accueillait le MC Oran devant un public record n'a pas raté l'occasion de glaner les trois points de la victoire, grâce à son habituel goleador Mohamed Amine, qui transformait admirablement à l'heure du jeu, un caviar de son compère Abdennour Belkheir. Abid signait à cette occasion son 9e but de la saison. C'était suffisant pour les Sanafir de maintenir à distance, les gars du Sud-Ouest algérien, la JS Saoura à une distance respectable (4 points). Cette dernière a réalisé l'exploit de la 12e journée en battant au stade Omar Hamadi (Alger), l'USM Alger (2-0). Deux buts inscrits à chaque temps additionnel de la partie (45'+2 et 90'+2), ont permis à la JSS de consolider leur place de dauphin à cinq points de l'actuel 3e, en l'occurrence, le MC Alger. Les Rouge et Noir (12e-12 pts) traversent une mauvaise période, en décrochant un petit point lors de leurs trois derniers matchs. Ils ont mal préparé leur derby face au voisin, le MC Alger prévu mardi prochain au stade du 5-Juillet (Alger). Deux autres matchs en retard attendent les Usmistes contre l'US Biskra puis l'ES Sétif. En revanche, le MC Alger a bien préparé son «big match» en battant dans la douleur, la courageuse équipe du DRB Tadjenanet. L'attaque mouloudéenne reste encore muette, comme l'attestent les deux buts inscrits par les défenseurs, Hachoud et Boudebouda. Entre-temps, le DRBT qui a égalisé au début de la 2e période, reste dans la zone de turbulence. A Médéa, l'OM et la JS Kabylie sont restés muets (0-0), qui n'arrange pas les affaires des locaux, toujours incapables de gagner à domicile depuis plusieurs journées. L'autre bonne opération de la journée est à mettre à l'actif de l'USM Bel Abbès victorieux sur le terrain de l'USM Harrach (2-1) grâce à un doublé de Zouari. Cette victoire permet aux hommes de Si Tahar Chérif El Ouezzani de renouer avec le succès, contrairement aux Harrachis, menacés plus que jamais par la relégation. L'USMH occupe actuellement la 14e place avec 9 pts, en compagnie de l'US Biskra qui compte deux matchs en moins. La 12e journée prendra fin demain avec trois matchs au programme dont un certain, ES Sétif-Paradou AC qui comptent le même nombre de points (17).