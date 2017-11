DEUX MATCHS AMICAUX EN MARS PROCHAIN Madjer change de discours!

Par Saïd MEKKI -

Les Verts attendront longtemps pour se retrouver en stage

Avec le report des qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux cinq Mondialistes africains de bien préparer le tournoi russe, le coach de l'EN, Rabah Madjer, devrait profiter de ces dates FIFA pour disputer deux matchs amicaux.

Seulement, la première réaction du sélectionneur des Verts a été de regretter ce report en déclarant: «J'aurais aimé jouer face à la Gambie en mars prochain, mais nous devons respecter les décisions de la CAF. La prochaine date de la Fédération internationale de football, en mars 2018 va nous permettre ainsi de jouer un ou deux matchs amicaux». Rabah Madjer a changé de discours lui qui insistait pour ne jouer des matchs amicaux que contre des sélections du continent, justifiant cette décision du fait que les éliminatoires de la CAN et du Mondial se jouent contre des sélections africaines justement. Or, Madjer change donc de discours en indiquant qu'il pourrait jouer des matchs amicaux «face à des équipes européennes ou africaines». Encore une fois, Rabah Madjer ne maîtrise vraiment pas le volet «communication» qui, pour un sélectionneur national est d'une importance capitale pour bien faire passer les messages. Pourtant il avait passé presqu'une dizaine d'années dans des studios en qualité de consultant?! Il est utile de rappeler au passage que les Verts ont entamé la campagne qualificative pour la CAN -2019 en juin dernier en battant à Blida leurs homologues togolais (1-0) et ils devaient se déplacer en mars prochain à Banjul pour donner la réplique au «Scorpions» de la Gambie dans le cadre de la 2e journée (Groupe D). Seulement et lors d'une session tenue jeudi dernier à Rabat (Maroc), la CAF a accepté de décaler les qualifications de la CAN 2019 de mars à octobre 2018 pour permettre aux cinq équipes du continent qualifiées pour le Mondial 2018 en Russie, en l'occurrence le Nigeria, le Sénégal, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc de disputer des matches amicaux de préparation à cette période. «Certainement, nous allons être sollicités pour des tests amicaux en mars par les pays qualifiés pour le Mondial 2018. Je pense que l'Algérie reste un bon sparring-partner, je suis disposé à accepter de jouer contre des Mondialistes, que ce soit une équipe européenne ou bien africaine pour permettre à notre équipe de se frotter contre des adversaires de qualité», a précisé Madjer qui a remplacé à la tête des Verts, l'Espagnol Lucas Alcaraz, démis de ses fonctions pour mauvais résultats en octobre dernier. Et d'enchaîner: «Cette longue période sans matchs officiels sera une occasion au nouveau staff technique national de travailler et surtout de préparer une équipe compétitive en dénichant des joueurs dont le profil sied à notre philosophie en vue des prochaines échéances». La logique incite donc de donner la priorité aux cinq pays africains, qualifiés au Mondial pour jouer des matchs amicaux durant cette période. Et si aucune de ces équipes ne se manifestait pour une rencontre amicale face à l'Algérie pourquoi ce n'est pas l'Algérie qui en ferait la demande. Ceci permettrait donc à Madjer d'avoir «le beurre et l'argent du beurre», à savoir jouer contre une ou deux sélections mondialistes et en même temps africaines. Soit joindre l'utile l'agréable. Jouer contre l'Arabie saoudite, un pays arabe, est également une très bonne opportunité afin de jauger les dispositions des joueurs choisis à ce moment-là dans la perspective de trouver des doublures pour chaque poste et pourquoi pas découvrir de nouvelle têtes susceptibles de donner un plus à la sélection algérienne. Un match amical contre la sélection iranienne qui a déjà fait une proposition à l'Algérie serait également une très bonne opportunité pour que les Verts se mesurent à une sélection pratiquant un jeu très techniques surtout similaire à celui pratiqué auparavant par notre propre sélection qui ne sait plus le faire car étant devenue un «laboratoire» d'essais des joueurs et des tactiques... Ceci était valable surtout avec des sélectionneurs ne connaissant pas vraiment les caractéristiques du football algérien. Or, aujourd'hui, il s'agit d'une hiérarchie «technique» entièrement locale du DTN aux sélections des jeunes catégories en passant par la DEN et le staff des A. En fait, au passage, le staff technique des Verts et à sa tête Rabah Madjer se doit bien de «consulter» le DTN dans ses choix surtout des joueurs et de la programmation relative aux Verts pour profiter de toute l'expérience dont jouit le «cheikh» Saâdane. A Rabah donc de consulter Rabah pour que le football algérien soit aussi...Rabah.