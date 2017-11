ANDERLECHT Magnifique passe décisive de Hanni

Anderlecht s'est imposée 1-2 à Mouscron et Sofiane Hanni entré en cours de jeu est à l'origine du but de la victoire d'Onyukuru. Privés de leur buteur Teodorczyck blessé, les Bruxellois jouaient aussi sans leur capitaine Hanni laissé sur le banc. Après une ouverture du score de Massimo Bruno à la 42e minute, les locaux vont égaliser par Govea à la 52e. Hanni entré à la place de Trebel à la 63e minute offrira le but de la victoire à Onyukuru à la 80e minute. Le Nigérian sollicite le une-deux avec Hanni qui le lance plein axe dans le dos des défenseurs d'une très belle déviation. Il s'agit de la 6e passe décisive de la saison pour Hanni, mais Anderlecht reste loin de Bruges, premier avec 6 points d'avance.