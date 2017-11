CAN 2017 DE HANDI-BASKET L'EN messieurs débute par deux succès

La sélection nationale algérienne du handi-basket a bien entamé le championnat d'Afrique des nations ouvert, avant-hier à Durban en Afrique et qui se poursuivra jusqu'au 24 novembre, en réalisant deux succès d'affilée, face à deux des prétendants pour le titre.

Hier matin, les protégés de l'entraîneur Lahcen Tagmi ont battu difficilement, le Maroc (56-52), grâce notamment à Nabil Guedoun et Bilel Ayache, qui ont mené le groupe vers la victoire, même si c'est à l'arraché: 15-9, 22-10, 12-16, 07-17.

Dans leur premier match, joué avant-hier, les champions d'Afrique en titre n'ont fait qu'une bouchée du nouveau venu, Kenya 107-13 (29-0, 29-5, 26-5, 23-3). Hier soir, les coéquipiers du capitaine Nabil Guedoun devaient affronter l'Angola, dans la matinée le Zimbabwe. Lors des matchs de la première journée,

L'Egypte a battu le Zimbabwe 76-33 (24-9, 12-12, 21-6, 19-6) et le Maroc a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud 68-41 (17-10, 17-5, 19-10, 15-16). Outre l'Algérie, le championnat regroupe les sélections d'Afrique du Sud, Maroc, Egypte, Zimbabwe, Angola et Kenya.

Le championnat d'Afrique, qualificatif au Mondial 2018 à Hambourg (Allemagne), est prévu en un mini-championnat (1er tour), avant le déroulement des demi-finales et la finale.

De son côté, la sélection algérienne (dames) devait faire en entrée en lice, hier en fin de journée, avec une confrontation contre le Kenya, alors que l'Afrique du Sud (pays hôte) débutera face au Zimbabwe. Quatre sélections prennent part au rendez-vous de Duran, qualificatif aussi au prochain Mondial. Il s'agit de l'Algérie, l'Afrique du Sud, Kenya et le Zimbabwe.La compétition se déroulera sous forme d'un mini-championnat, les demi-finales et la finale.