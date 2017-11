DZIRI, NOUVEAU COACH DU NAHD "Je suis satisfait du nul pour mon début"

La direction du Nasria a décidé de confier les commandes techniques de son équipe seniors à Billel Dziri «au moins jusqu'à la fin de la phase aller», en remplacement de Nabil Neghiz.

Le nouvel entraîneur en chef du NA Hussein Dey, Billel Dziri, s'est dit «satisfait du nul» (0-0) obtenu par son équipe chez l'US Biskra, en ouverture des matchs d'avant-hier, pour le compte de la 12e journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis, entamée jeudi et devant s'achever dans la soirée. «Nous étions amoindris par l'absence de plusieurs pièces maîtresses dans notre composante et nous avons joué en déplacement, chez un adversaire qui avait besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Dans ces conditions, je considère que le fait d'avoir ramené un point constitue une bonne chose, surtout pour un début» a indiqué l'ancien milieu international, juste après la fin de la rencontre. La direction du Nasria a décidé de confier les commandes techniques de son équipe seniors à Billel Dziri «au moins jusqu'à la fin de la phase aller», en remplacement de Nabil Neghiz, parti dernièrement en Arabie saoudite, où il compte monnayer ses compétences chez le club d'Ohod SC. Si l'ancien capitaine de l'USM Alger, qui occupait jusque-là le poste d'entraîneur-adjoint, parvient à obtenir de bons résultats lors des quatre derniers matchs de la phase aller, «il sera maintenu dans ses fonctions pour le reste de l'exercice en cours», a encore précisé la direction du club Sang et Or. Après son nul à Biskra, le 8e en 12 matchs cette saison, le NAHD pointe à la 10e place du classement général, avec 14 unités, au moment où l'USB est le premier club relégable, avec seulement 10 points au compteur.