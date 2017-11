LA SPEZIA (SÉRIE B ITALIENNE) Ammari marque son 1er but

Le milieu de terrain algérien Nadjib Ammari, qui a été transféré il y a 10 jours à La Spezia, a marqué son premier but avec son nouveau club. L'ex-international junior formé à l'OM et aujourd'hui âgé de 25 ans continue sa tournée des clubs de Série B italienne puisque après le Latina où il est resté un an et demi et Virtus Entella la saison dernière, il a rejoint La Spezia actuellement 17e. Après avoir résilié son contrat avec Virtus Entella, il a effectué une période d'essai à la Spezia avant de signer jusqu'à la fin de la saison en juin 2018.