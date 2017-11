LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:ÇA SE COMPLIQUE POUR L'USB, L'USMH ET L'USMB L'ES Sétif remonte sur le podium

Les Sétifiens savourent leur victoire

l'Aigle noir, qui déloge le MC Alger de la 3e place du classement général, qu'il occupe désormais seul avec 20 points, au moment où le Paradou recule à la 5e place, qu'il partage avec le CR Belouizdad et le MC Oran, avec 17 points chacun.

L'Entente de Sétif s'est emparée de la 3e place au classement de la Ligue 1 Mobilis, en battant le Paradou AC (2-1), en match disputé avant-hier soir dans son antre du 8-Mai 1945, en clôture de la 12e journée, marquée également par les nuls à domicile du CR Belouizdad et de l'US Biskra, respectivement contre l'USM Blida (0-0) et le NA Hussein Dey (1-1).

Les Pacistes avaient relativement bien démarré le match, résistant avec brio aux assauts des Sétifiens, avant de craquer dans le temps additionnel de la première mi-temps devant Amokrane, qui avait ouvert le score à la 45'+3. Les visiteurs ont réussi à égaliser par le fraîchement incorporé Riad Benayad, qui avait profité d'une erreur monumentale de la défense sétifienne pour remettre les pendules à l'heure (65'), avant qu'un autre Benayad, qui répond au prénom de Mourad ne redonne une nouvelle fois l'avantage aux locaux à la 75'.

Un précieux succès pour l'Aigle noir, qui déloge le MC Alger de la 3e place du classement général, qu'il occupe désormais seul avec 20 points, au moment où le Paradou recule à la 5e place, qu'il partage avec le CR Belouizdad et le MC Oran, avec 17 points chacun. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CR Belouizdad et l'US Biskra avaient laissé filer deux précieux points à domicile, après s'être contentés du nul, respectivement contre l'USM Blida (1-1) et le NA Hussein Dey (0-0). Naâmani avait ouvert le score pour le Chabab dès la 5' minute de jeu, et c'est Frioui qui a égalisé pour l'USMB à la 32'.

Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, puisque le CRB recule à la 5e place du classement avec 17 points, après une triste série de neuf matchs sans la moindre victoire, au moment où l'USMB reste scotchée à la toute dernière place du classement, avec seulement quatre unités au compteur. Jeudi, en ouverture de cette 12e journée, la JS Saoura avait réalisé l'exploit d'aller gagner (2-0) chez l'USM Alger, se hissant au passage à la 2e place du classement, avec 23 unités, au moment où les Rouge et Noir, qui enregistrent le retour de leur ex-entraîneur Miloud Hamdi, en remplacement du Belge Paul Put, restent scotchés à la 12e place, avec 12 unités, mais avec trois matchs en retard. Les débats se sont poursuivis le lendemain, vendredi, avec le déroulement de quatre nouvelles rencontres, ayant basculé en faveur des clubs les mieux classés, y compris ceux qui ont joué en déplacement, notamment, la JS Kabylie et l'USM Bel Abbès, ayant ramené respectivement un nul (0-0) de chez l'Olympique Médéa, et une victoire (2-1) de chez l'USM El Harrach. Des résultats qui permettent à la JSK de se positionner à la 9e place, juste derrière l'USMBA (8e), au moment où l'OM et l'USMH continuent à broyer du noir, en pointant respectivement aux 11e et 15e places.

Les deux autres matchs de vendredi, quant à eux, ont tourné à l'avantage des clubs hôtes, puisque le MC Alger s'est imposé (2-1) face au DRB Tadjenanet, et le CS Constantine (1-0) contre le MC Oran. Un précieux succès, qui permet au leader, le CS Constantine, de poursuivre sa course folle en tête du classement, alors que le MC Alger prend la 4e place du classement, en attendant son big derby algérois contre l'USM Alger, prévu demain (17h) au stade du 5-Juillet.