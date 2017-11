TENNIS Federer fait son bilan

Le tennisman suisse a quitté les circuits de Londres sur blessure

Eliminé par David Goffin aux portes de la finale du Masters, avant-hier à Londres, Roger Federer n'en tire pas moins un bilan très positif de cette année 2017 aux allures de renouveau.

On l'attendait clairement en finale, et même lauréat d'un septième Masters en carrière dans le bleu de l'O2 Arena. A fortiori après le forfait de son grand rival et numéro un mondial Rafael Nadal.

Finalement, le chemin londonien de Roger Federer s'est arrêté en demie, barré par un valeureux David Goffin qui, malgré un genou en vrac, n'a de cesse d'impressionner sur le court. Avec à la clé, dimanche, le plus grand match de sa carrière en perspective - contre un Grigor Dimitrov qui en poule l'a étrillé 6-0, 6-2 - lui qui par trois fois en Masters 1000 a calé dans le dernier carré...

La surprise est énorme - à la hauteur sans doute de la déception d'un Bâlois qui après coup, devant la presse, s'est attelé à présenter un visage serein et souriant. Sans trop se forcer sans doute puisque ce Federer peut assurément clore le chapitre 2017 avec le sentiment du devoir accompli. «C'est un peu décevant de terminer de la sorte, souffle-t-il d'emblée. C'était en indoor, sur un court où j'aime jouer. J'ai eu des occasions, mais je ne les ai pas saisies. Lui a été très concentré sur les siennes, c'est ce qui a fait la différence. J'aurais aimé pratiquer un tennis plus agressif, mais je ne suis pas parvenu à élever mon niveau de jeu lorsque j'en ai eu besoin.» Et d'ajouter, lucide et fair-play: «Je n'ai jamais vraiment réussi à trouver le bon timing cette semaine...

Au final, David a été le meilleur. Je suis content pour lui. C'est un gars chouette. Il m'avait déjà trop souvent battu à l'entraînement pour ne pas y parvenir une fois en match.» Ce constat fait, Roger Federer peut amplement savourer la saison accomplie, lui qui à 36 ans a gonflé son palmarès de sept nouveaux titres, dont deux Majeurs (Open d'Australie et Wimbledon). Avec en tout et pour tout cinq petites défaites à déplorer. «J'ai vécu une année fantastique!

Je suis tellement content d'avoir joué à ce niveau du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, s'enthousiasme-t-il. C'est décevant de finir là-dessus mais ce n'est pas si important si je regarde toute ma saison. Je ne me sens pas comme un vieil homme en cette fin d'année. J'ai certes besoin d'une coupure, loin des courts, loin de la pression, mais j'ai aussi hâte de revenir en Australie pour bien jouer», conclut-il. Vivement la reprise en effet! Avec plus que jamais en ligne de mire pour le Suisse, un retour au sommet du tennis mondial.