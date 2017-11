MADJER ET SON STAFF ENTAMENT LEUR TOURNÉE Quelle politique pour le joueur local?

Par Saïd MEKKI -

Ferhani et ses partenaires espèrent plus de confiance

Le staff technique songe à effectuer des changements progressifs au sein de l'EN pour retrouver d'abord l'équilibre avant de placer plus de joueurs locaux que d'expatriés et ce, pour ne plus dépendre du bon vouloir de leurs clubs pour des stages ou matchs amicaux.

Le plus grand travail débutera après la République centrafricaine, avait déclaré le sélectionneur de l'Equipe nationale, Rabah Madjer, avant le dernier match amical des Verts face aux Centrafricains. Rabah Madjer fait de la présence des joueurs locaux au sein des Verts son cheval de bataille.

L'Equipe nationale actuelle ne fait plus l'unanimité et les joueurs cadres ont perdu de leur verve et n'arrivent toujours pas à convaincre leurs fans. Justifier les mauvais résultats par l'instabilité du staff technique est une vérité, tout comme celle de la baisse du régime remarquable chez les cadres de l'équipe. D'autres, dont des joueurs des Verts eux-mêmes ont fait remarquer l'absence de cette hargne chez leurs compatriotes, allant jusqu'à les accuser de ne pas mouiller leur maillot chez les Verts alors qu'en club, ils font des merveilles. Ces entrefaites font que revenir à la base des Verts constituée de joueurs en majorité locaux est devenue par la force des choses une priorité.

Le staff technique actuel songe donc à effectuer des changements progressifs au sein de la sélection pour retrouver d'abord l'équilibre avant de retrouver plus de joueurs locaux que d'expatriés chez l'EN et ce, pour ne plus dépendre du bon vouloir de leurs clubs respectifs pour des stages ou matchs amicaux.

Le «projet» est donc ainsi lancé et la présence du duo Madjer-Ighil du staff technique au dernier match du CR Belouizdad contre l'USM Blida est le feu vert pour une large prospection des locaux.

Rabah Madjer a donc entamé avant-hier sa tournée en Algérie en assistant au match CRB-USMB, lui qui insiste sur les stages des locaux une à deux fois par mois. Sauf que les clubs ne sont pas très favorables à cette option. Avec les enjeux de Ligue 1 et surtout des mauvais résultats, sans oublier les prochaines compétitions interclubs africaines qui approchent, au moment où il n'y a plus de match officiel pour les Verts jusqu'au mois de mars prochain, des responsables des clubs refusent donc l'option des stages mensuels pour leurs joueurs. Or, Madjer avait montré un certain «laxisme» lors des deux derniers regroupements des Verts, en autorisant les joueurs locaux à rejoindre leurs clubs pour jouer leurs matchs de championnat.

Un acte pas du tout professionnel, d'autant que c'est un grand risque qu'a pris le sélectionneur alors qu'il a souffert des absences pour blessures. Mais, pour lui, il s'agirait certainement d'un geste de bonne volonté pour contenter les techniciens des clubs. De là, une question brûle les lèvres: Comment parler de l'EN avant tout alors qu'on refuse la convocation de ses joueurs en sélection? En d'autres termes, c'est une autre question qui répond à celle-ci: la finalité de bien préparer les joueurs d'un quelconque club n'est-elle pas justement pour renforcer la sélection algérienne, vitrine incontestable du football local? Les responsables et techniciens des clubs locaux se doivent de bien savoir choisir entre son propre club ou la sélection algérienne, soit la représentativité du pays. De plus, et paradoxalement ce sont ces responsables et techniciens qui reprochent aux sélectionneurs des Verts d'avoir choisi les expatriés, ces mêmes Algériens autant que les locaux, faut-il bien ne point cesser de le répéter inlassablement...