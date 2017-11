AL SADD Bounedjah et Hamroun buteurs

Pour la 8e journée de la Qatar stars League, le club d'Al Sadd recevait Umm Salal. Et les coéquipiers de Bounedjah n'ont pas fait de détails en s'imposant 4 à 1. Pourtant, tout avait mal débuté avec un but contre son camp de Jugurtha Hamroun qui d'une tête lobait son propre gardien à la 9e minute de jeu. Trente minutes plus tard Xavi nivelait la marque. En seconde période Baghdad Bounedjah va convertir un penalty marquant son cinquième but de la saison en championnat. En toute fin de rencontre, Hamroun va se «racheter» de sa bévue de début de match en marquant le 4e but de son équipe. Avec cette victoire et après 8 journées, Al Sadd reste à la seconde place du championnat à un point d'Al Duhail.