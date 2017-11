CAN 2017 DE HANDI-BASKET (MESSIEURS) L'EN enchaîne son 3e succès

L'Equipe nationale algérienne du handi-basket a remporté son

3e succès au championnat d'Afrique des nations qui se déroule à Durban en Afrique du Sud (18-24 novembre), en dominant l'Angola sur le score 76-29, avant-hier pour le compte de la deuxième journée de la compétition. Au cours de cette rencontre, l'entraîneur national Lahcen Tagmi a fait tourner son effectif en intégrant quatre nouveaux joueurs par apport aux deux premiers matchs: Rafik Mansouri, Abdenour Benredouane et Maâtou Sofiane, épaulés par Halim Badache. Le score large des quatre Quarts de temps (24-4, 18-8, 17-10 et 17-7) reflète la domination des Algérienne dans un match à sens unique. Lors de ses deux premiers matchs, l'Algérie avait battu respectivement le Kenya 107-13 et le Maroc 56-52. Chez les dames, la sélection algérienne, conduite par l'entraîneur Zigh Djawad s'est baladée face au Kenya 87-00 (26-0, 34-0, 10-0 et 17-0), grâce notamment à la capitaine Khemgani, auteur de 21 points.