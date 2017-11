CHAMPIONNAT DU MONDE DE LUTTE (U23) Quatre Algériens présents en Pologne

La sélection algérienne de lutte associée (gréco-romaine et lutte libre) sera présente avec quatre lutteurs aux Championnats du monde 2017 des moins de 23 ans, prévus du 21 au 26 novembre à Bydgoszcz en Pologne. Il s'agit de Boudjemline Adem (Gréco-romaine-85 kg), Sid Azara Bachir (GR -80 kg), vainqueur de la médaille de bronze aux Mondiaux juniors de Macon (France), Laouni Abdennour (GR -59 kg) et Kherbache Abdelhak (Lutte Libre- 57 kg). Sous la conduite du staff technique national, composé du Roumain Rusu Dumitru Cornell, Benjedaa Maazouz (lutte gréco-romaine) et Aoune Fayçal (lutte libre), les quatre Algériens ont effectué une série de stages en Algérie et à l'étranger (Roumanie et Hongrie), ponctués par un tournoi international à Helsinki en Finlande. «Nous avons sélectionné les quatre meilleurs athlètes de la lutte gréco-romaine et lutte libre, notamment Sid Azara Bachir, vainqueur de la médaille de bronze au tournoi international de Helsinki.», a déclaré le directeur technique national (DTN) de la FALA, Arezki Aït-Hocine. Pour le même responsable, «le rendez-vous de Bydgoszcz verra la participation des meilleurs lutteurs mondiaux dont la majorité était présente aux derniers Mondiaux seniors de Paris en France.» «A vrai dire, la tâche de nos lutteurs sera difficile en présence des meilleurs athlètes de la discipline, mais nous allons participer avec l'objectif d'aller le plus loin possible. Avec ce genre de compétitions on va faire évoluer le niveau de nos athlètes en vue des prochaines échéances.» Les épreuves de la lutte gréco-romaine débuteront aujourd'hui avec l'entrée en lice de Boudjemline Adem (GR -85 faire) et Sid Azara Bachir (GR -80 kg), alors que Laouni Abdennour (GR -59 kg) entrera en lice demain. Le rendez-vous de Bydgoszcz s'annonce important pour les lutteurs algériens qui auront l'occasion de jauger leur capacités avec les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline.