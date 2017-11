CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE VOILE L'EN avec dix représentants en Egypte

Dix véliplanchistes (six garçons et quatre filles) représenteront l'Algérie dans les spécialités RSX et Bic-techno des prochains championnats d'Afrique, prévus du 27 novembre au 3 décembre 2017 en Egypte, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de voile (FAV).

Huit de ces 10 véliplanchistes (quatre garçons et quatre filles) seront engagés dans la spécialité Bic-techno, où l'Algérie ambitionne de décrocher une qualification pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus en 2018, en Argentine.

Pour ce qui est de la spécialité RSX, ouverte aux seniors et aux moins de 19 ans, l'Algérie ne compte engager que deux véliplanchistes, et qui seront «tous les deux des messieurs» selon la FAV.

Le quota du continent africain pour la spécialité Bic-techno lors des prochains JOJ sera de quatre véliplanchistes (deux garçons et deux filles), qui doivent être obligatoirement de nationalités différentes, suivant les règlements en vigueur. Pour bien préparer le rendez-vous continental en Egypte, et augmenter par la même occasion les chances de ses véliplanchistes à se qualifier aux JOJ de Buenos Aires, la sélection algérienne a effectué, entre septembre et octobre derniers trois stages bloqués à l'Ecole nationale des sports aquatiques et subaquatiques d'Alger-Plage.

Un total de 24 membres composera la délégation algérienne en Egypte et qui se rendra sur place deux jours avant le coup d'envoi de la compétition, pour permettre aux athlètes de tâter le terrain.

La FAV aspire également à bien préparer ces athlètes (nés entre 2000 et 2003) en prévision des Jeux africains de la jeunesse (JAJ), qui se dérouleront en 2018 en Algérie, et pendant lesquels les internationaux algériens seront appelés à défendre les titres continentaux, conquis entre 2014 et 2015 dans les spécialités RSX et Bic-techno. C'est le véliplanchiste Hamza Bouras qui avait remporté le titre continental de 2015, en RSX. Une spécialité à laquelle il avait succédé à son compatriote Ramzi Boudjaâtit, sacré en 2014, à Béjaïa.

L'encadrement technique de la sélection algérienne sera assuré par l'entraîneur Abdennacer Goudjil en RSX et par Manar Bouhadjir en Bic-techno.