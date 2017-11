DANS LE VISEUR DU FISC ESPAGNOL Tebas voit son poste menacé

Celui-ci reproche au club de la capitale parisienne d'avoir enfreint les règles du fair-play financier avec son mercato estival dispendieux, mais il se pourrait bien que Tebas ait lui-même enfreint des règles, celle de la loi espagnole.

Le président de la Ligue espagnole de football est soupçonné d'avoir emprunté de l'argent à des clubs pour combler les dettes de son entreprise. Et si Javier Tebas devenait l'arroseur arrosé? Et si celui qui accuse le Paris-SG d'avoir triché, avait lui-même triché? Depuis juillet dernier, le PSG est en effet la cible d'attaques régulières du président de la Ligue espagnole de football. Celui-ci reproche au club de la capitale d'avoir enfreint les règles du fair-play financier avec son mercato estival dispendieux, mais il se pourrait bien que Tebas ait lui-même enfreint des règles, celle de la loi espagnole. Selon la radio Cadena Ser, le fisc aurait ouvert une enquête pour une affaire de fraude fiscale présumée. L'avocat et patron du foot pro espagnol aurait emprunté de l'argent à des clubs afin d'éponger les dettes de sa société, Audiovisual New Aged, or, cette manoeuvre est contraire à la loi. Toujours d'après la radio hispanique, ces faits, s'ils étaient avérés, contraindraient Javier Tebas à démissionner de son poste de président de La Liga, qu'il occupe depuis 2013.

Une nouvelle affaire qui vient alimenter la polémique autour du pourfendeur numéro 1 du PSG et de Manchester City, déjà dans la tourmente. En effet, jeudi, le quotidien El Confidential avait allumé la première mèche en révélant le généreux salaire du dirigeant. Tebas touche 879 033 euros par an, une rémunération qui se décompose en deux parties: 629 033 euros de salaire fixe et 250 000 euros de primes diverses. «

Il y en a qui trouvent que ça fait beaucoup et d'autres auxquels ça paraît peu. A moi, ça me paraît peu», s'est défendu sans gêne le principal intéressé.