LANCÉ À 17 ANS EN ÉQUIPE PRO DE L'O. LYON Amine Gouiri dans le viseur de Madjer

Pisté par des clubs huppés, dont le Real Madrid, durant le Mondial des U17, où il a inscrit 5 buts en 4 matchs, Amine Gouiri a surtout crevé l'écran lors de l'Euro U17 où il a inscrit 9 buts en 5 matchs, terminant meilleur buteur du tournoi.

Véritable pépite du centre de formation lyonnais et international français U17, le site algérien spécialisé lagazettedufennec.com a choisi de mettre la lumière sur l'attaquant franco-algérien Amine Gouiri (17 ans) qui a effectué ses premiers pas en Ligue 1 française avant-hier face à Montpellier (0-0). La carrière professionnelle de ce buteur racé et promis à un grand avenir est désormais lancée. Attaquant vedette de l'équipe de France U17 avec qui, il a disputé le Mondial de la catégorie en Inde le mois dernier, Amine Gouiri a effectué ses débuts professionnels avec son club formateur à domicile face à Montpellier. Incorporé à la 73e minute de jeu, le natif de Bourgoin Jallieu a laissé une bonne impression même s'il n'a pas marqué pour ses premiers pas sous le maillot lyonnais. «Je suis fier pour ce premier match. Le travail est récompensé... Le match a été compliqué puisque Montpellier défendait tout en fin de partie. Je voulais marquer ce but de la victoire. J'espère que je le ferai la prochaine fois» a expliqué modestement le jeune joueur de 17 ans au micro d'OL TV. Pisté par des clubs huppés, dont le Real Madrid, durant le Mondial des U17, où il a inscrit 5 buts en 4 matchs, Amine Gouiri a surtout crevé l'écran lors de l'Euro U17 en mai dernier où il a inscrit la bagatelle de 9 buts en 5 rencontres terminant meilleur buteur de la compétition, malgré une élimination de la France en quarts de finale. Comparé à Karim Benzema pour sa vélocité et son instinct de buteur, Gouiri est tout simplement le plus grand espoir de l'Olympique Lyonnais qui mise énormément sur son centre de formation particulièrement efficace. «J'ai vite vu qu'on avait affaire à un avant-centre racé, toujours attiré par le but», confie son ancien coach Armand Garrido. «Il avait un temps d'avance sur le plan athlétique et il a eu le mérite de compléter sa gamme en progressant dans les décrochages et les remises». Un profil de buteur complet qui lui a valu d'intégrer définitivement le groupe pro cet été après la signature d'un contrat stagiaire de trois ans en juin dernier. Un destin à la Benzema ou Benzia? «Amine a un profil particulier. Il n'est pas un Kanouté, un Benzema ou un Martial. Il a un petit bout de tout. Il a le sens du but, il est capable de vite enchaîner. Il possède une belle frappe, ça part très vite», explique encore l'éducateur du centre de formation rhodanien qui met en garde aussi la jeune pépite qui a toujours été surclassée: «Il faut qu'il garde la tête froide, qu'il prenne conscience qu'il est toujours en formation. Comme tous les joueurs de son âge, il est encore fragile mentalement.» Suivra-t-il les pas de Benzema, Benzia ou encore Belfodil tous passés par l'Olympique Lyonnais? «Ça me plairait bien de suivre la trajectoire de Karim Benzema», avouait l'intéressé à France Football en mai. «On me compare souvent à lui, à moi de l'imiter. Mais je trace mon chemin de mon côté, sans aucune pression». Pour l'instant, son chemin semble très loin de l'Algérie qu'il n'a jamais évoqué publiquement dans les médias. Avec la politique actuelle de la FAF et l'absence de Coupe du monde 2018 pour attirer les plus gros talents, il est à parier que ce joueur d'avenir ne sera même pas contacté par la FAF. Interrogé samedi dernier au stade du 20-Août 1955, le sélectionneur Rabah Madjer a balayé la question des jeunes talents comme Houssem Aouar (19 ans, appelé en équipe de France Espoirs). «Les joueurs évoluant en Europe c'est un acquis. D'autres joueurs vont nous rejoindre à l'avenir, mais d'abord, il faut s'interroger si les joueurs sont prêts à jouer pour l'Algérie. Nous allons les contacter au moment opportun et entamer les démarches nécessaires...», a affirmé le coach de l'EN.

In Lagazettedufennec.com.