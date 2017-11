REAL MADRID Fracture du nez pour Sergio Ramos

Le défenseur et capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, victime d'un coup de pied au visage face à l'Atletico (0-0), souffre probablement d'une fracture du nez, a déclaré avant-hier soir l'entraîneur merengue Zinédine Zidane à l'issue de la partie. «Je crois que c'est une fracture, ce qu'a Sergio. Il souffre d'une coupure et je pense que c'est cassé», a dit le technicien français, disant ignorer la durée d'indisponibilité du joueur. A la demi-heure de jeu au stade Metropolitano, Ramos a tenté une tête plongeante dans la surface adverse et a reçu en plein visage un coup de pied de Lucas Hernandez (36e). Cette action aurait pu valoir au Real un penalty mais l'arbitre n'a rien signalé, alors que Ramos, le nez en sang, a été contraint de céder sa place à Nacho à la pause. Revenant sur ce match nul, l'entraîneur madrilène a regretté ce résultat qu'il qualifie d' «amer pour les joueurs». «Je suis très satisfait d'avoir vu mon équipe jouer ce soir de cette manière. C'est le chemin à suivre pour les prochains matchs. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous êtes beaucoup à penser que ce championnat est fini, moi quand je suis arrivé (en janvier 2016, ndlr) les premiers mois, on était à 10 points et on a terminé à 1 point seulement de Barcelone. On va continuer et se dire que de toute façon dans le football tout peut arriver», a-t-il affirmé.