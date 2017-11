WA TLEMCEN Le Wydad en difficulté chez lui

Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 2, est en train de montrer des signes de faiblesse à domicile où il a laissé filer pas moins de 10 points après 12 journées de championnat. Un bon «pactole» raté et qui aurait permis au Widad de bien se positionner au classement et éviter par là même une pression inutile qui pèse désormais sur les épaules de ses joueurs surtout que l'équipe ne compte que cinq unités d'avance sur la lanterne rouge, le RC Kouba. Le WAT, qui a dominé de la tête aux épaules le championnat amateur la saison dernière, trouve du mal à reproduire les mêmes performances depuis le début de cet exercice, même s'il y a quelques journées, il a donné l'impression d'avoir enfin «décollé» en alignant une série de bons résultats lui ayant permis de quitter la zone rouge. Mais les protégés de l'entraîneur Kheïreddine Kherris vont vite retomber dans leurs travées. Ils se montrent même incapables de gagner à domicile face à des équipes du bas du tableau, à l'instar de l'A Boussâada (défaite 1-0) et le RC Kouba, qui a réussi vendredi dernier à revenir du stade des frères Zerga avec un précieux nul (1-1). Ainsi avec deux défaites et deux nuls à domicile, les gars de la ville des Zianides n'ont plus le droit à l'erreur chez eux, au risque de compliquer davantage leur mission, en vue de la suite du parcours. A trois journées de la fin de la phase aller, les Bleu et Blanc sont plus que jamais avertis, d'autant plus que la compétition va être plus disputée lors de la deuxième partie de la saison où la bataille fera rage dans la course à la montée et la lutte pour le maintien.

«Bien qu'on domine nos adversaires sur notre terrain, on trouve souvent du mal à concrétiser cette domination. Peut-être avec notre prochain retour au grand stade de Akid Lotfi, les joueurs se sentiront mieux», a déclaré l'entraîneur adjoint du WAT, Kamel Habri, qui, tout comme le coach en chef, Kheïreddine Kherris, est un pur produit de l'école tlemcenienne et a été international algérien. En fait, la réouverture du stade Akid Lotfi, qui subit des travaux de réaménagement, ainsi que la pose d'une nouvelle pelouse synthétique à la place de l'ancienne en gazon naturel, est prévue pour janvier prochain.