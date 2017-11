ÉQUIPE NATIONALE U21 La bande à Charef poursuit son stage à Sidi Moussa

La sélection nationale U21, qui a entamé samedi denier son stage au Centre technique national de Sidi Moussa, sous la direction de l'entraîneur en chef, Boualem Charef, assisté de Hocine Abdelaziz et de l'entraîneur des gardiens de but, M'hamed Hanniched, poursuit ses séances pour ce regroupement qui se poursuivra jusqu'à demain. Ce stage s'inscrit dans le cadre d'un programme de travail à moyen terme destiné à préparer cette sélection à entamer les éliminatoires du tournoi de football des Jeux olympiques de 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Sur les 25 joueurs convoqués, un seul a fait défection. Il s'agit de Ameur Fathi Ameur, joueur du RC Relizane, arrivé blessé au stage et qui a été libéré par le staff technique. Les autres sont en train de suivre un programme de travail précis qui s'étalera jusqu'à demain.