CHAMPIONNAT ARABE JEUNES DE NATATION L'Algérie termine 3e avec 57 médailles

Outre les 38 nageurs et nageuses algériens, la 13e édition du Championnat arabe des jeunes catégories a enregistré la participation d'athlètes de 11 autres pays.

L'Algérie a pris la 3e place au 13e Championnat arabe de natation (jeunes catégories), clôturé dimanche soir au Centre nautique du Caire (Egypte), en remportant un total de 57 médailles (11 or, 14 argent et 32 bronze), derrière l'Egypte et la Tunisie, a-t-on appris hier, de la Fédération algérienne de la discipline (FAN).

La Palme d'or du côté algérien revient à deux nageurs avec trois vermeils chacun. Il s'agit de Jaouad Syoud (100m papillon, 400m 4 nages et 200m nage libre) et Mohamed Ryad Bouhamidi (50m, 100m et 200m dos), suivi de Abdellah Ardjoune avec deux or (100m et 200m dos). De son côté, Majda Chebaraka a remporté une médaille d'or (200m nage libre), de même que Mohamed Anisse Djaballah (1500m nage libre) et le relais 4x100m 4 nages garçons, composé de Abdellah Ardjoune, Moncef Aymen Balamane, Abderrezak Siar El Hadj et Jaouad Syoud. Outre ses médailles d'or, le nageur Jaouad Syoud s'est distingué avec trois nouveaux records arabes du 100m papillon (54.92), du 400m 4 nages (4:27.67) et du 200m nage libre (2:07.88), sans oublier le record arabe du relais 4x100m

4 nages (3:49.59). Ses compatriotes Mohamed Ryad Bouhamidi et Abdellah Ardjoune ont réalisé également des records arabes, respectivement aux 100m dos (58.29) et 200m dos (2:04.35) de sa catégorie d'âge pour le premier (14-15 ans) et aux 100m dos (56.52) et 200m dos (2:04.28) pour le second (16-18 ans). En plus des 38 nageurs et nageuses algériens, la 13e édition du Championnat arabe des jeunes catégories a enregistré la participation d'athlètes de 11 autres pays, à savoir l'Egypte, la Tunisie, le Liban, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Oman, le Bahreïn, la Palestine et la Libye.