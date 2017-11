LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA:PHASE DES POULES - 5E JOURNÉE Monaco et Dortmund tout près de la porte

Kane très attendu ce soir pour débloquer la situation en faveur des Spurs

Monaco et Dortmund, très mal embarqués, ont l'obligation de s'imposer contre Leipzig et Tottenham ce soir, s'ils veulent entretenir leurs minces espoirs de qualification en 8es de finale de la Ligue des champions.

Groupe E: Encore indécis

C'est une des rares poules où aucune équipe ne s'est détachée. Liverpool, en tête avec huit unités, n'a pas un déplacement facile sur la pelouse de son dauphin Séville, sept points. Pendant ce temps, le Spartak Moscou, cinq points, est en embuscade, à l'heure de recevoir la modeste équipe slovène de Maribor.





Groupe F: Naples joue son va-tout

Manchester City, impressionnant en championnat d'Angleterre, a logiquement dominé sa poule F de Ligue des champions. Le Shakhtar Donetsk et Naples, qui s'affrontent ce soir, vont donc se disputer le deuxième billet. Les Italiens, qui n'ont que trois points, ont l'obligation de gagner s'ils veulent encore y croire, face à des Ukrainiens solides 2es avec leurs neuf unités.





Groupe G: Monaco dos au mur

Monaco, en grand danger, n'a plus son destin entre les mains. Il doit absolument battre le RB Leipzig et espérer un faux pas de Porto sur la pelouse du Besiktas. Si tel était le cas, tout se jouerait lors de la dernière journée, avec le déplacement des Monégasques au Portugal.





Groupe H: Dortmund quasiment condamné

Dortmund est dans une situation plus périlleuse encore dans une poule H où figurent Tottenham et le Real Madrid. C'est simple, si les Madrilènes s'imposent sur la pelouse de l'APOEL Nicosie - ce qui semble probable - les Allemands devront oublier la Ligue des champions cette saison. Le Borussia doit en outre battre Tottenham pour continuer à rêver...