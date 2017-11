MCA-USMA REPORTÉ POUR LA 4E FOIS La sécurité des fans passe avant, mais...

Par Saïd MEKKI -

Le duel Mansouri-Benguit de nouveau reporté

C'est la 4e fois que ce match comptant pour la mise à jour de la 6e journée de championnat est reprogrammé en raison, d'abord, de la participation des deux équipes aux compétitions inter-clubs africaines puis à l'indisponibilité du stade du 5-Juillet.

Le derby en retard, comptant pour la 6e journée de Ligue 1 Mobilis, devant opposer aujourd'hui le MCA à l'USMA, a été officiellement reporté au 28 novembre prochain.

Le motif n'est autre que les élections législatives de jeudi prochain. En effet, la Ligue de football professionnel a annoncé dimanche dernier que «sur demande de la Commission de sécurité de la wilaya d'Alger, la rencontre MC Alger-USM Alger programmée initialement ce mardi 21 novembre a été reportée au mardi 28 novembre au stade du 5-Juillet à 17h45». C'est la 4e fois que ce match comptant pour la mise à jour de la 6e journée de championnat est reprogrammé en raison, d'abord, de la participation des deux équipes aux compétitions africaines inter-clubs (Ligue des champions et coupe de la CAF) puis à l'indisponibilité du stade du 5-Juillet, soumis à la réfection de son terrain. Comptant pour la 6e journée de Ligue 1, le match était programmé le 7 octobre à 17h45 mais la FAF et la LFP n'ont pas tenu la promesse qu'aucun club ne serait autorisé à reporter un match, mais vu la qualification de l'USMA aux demi-finales de la Champions League, il avait été décidé de le reprogrammer plus tard. Par la suite, c'est la non-disponibilité du stade du 5-Juillet qui a fait que la rencontre a été de nouveau reportée au 7 novembre.

Le stade olympique, ayant retrouvé des couleurs, le match est annoncé pour le 15 novembre, soit le lendemain d'Algérie- République Centrafrique, avant d'être de nouveau renvoyé pour le 21 novembre à 17h, puisque l'USMA comptait plusieurs joueurs convoqués en sélection. Enfin, la proximité avec les élections locales, prévues jeudi 23 novembre, qui valent au derby MCA-USMA une nouvelle date annoncée le mardi 28 novembre à 17h45. Beaucoup de fans du football fustigent cet «énième» report et l'instabilité qui caractérise la programmation de la LFP. Il est vrai que plusieurs matchs ont été reportés cette saison en dépit des assurances du président de la Ligue de ne point refaire les mêmes erreurs que la saison dernière. En vain. Seulement, cette fois-ci, il faut comprendre cette décision de la LFP alors que la veille, le président Kerbadj avait annoncé que ce derby ne serait pas reporté. La cause est diversement appréciée. Pour la majorité des fans du football, ils se demandent pourquoi ce report à cause des élections de jeudi prochain alors que le match est prévu deux jours auparavant? Pour d'autres, au fait des préparatifs d'un tel match, il est tout à fait logique qu'il soit reporté. Et ce sont ces derniers qui ont évidemment raison.

Le commun des Algériens ne sait vraiment pas comment sont organisées les forces de l'ordre pour comprendre ce genre de décision. Rien qu'en se rappelant qu'il vaut mieux prévenir que guérir, cela justifie amplement ce report, du moins pour ce mardi. Il faut savoir que les préparatifs des élections locales à l'échelle nationale ne se font pas la veille. Beaucoup de dispositions sécuritaires sont prises bien avant les élections, pendant et après pour ne pas dire toujours. Or, d'aucuns savent aussi que lors des matchs de football même sans enjeu, les forces de l'ordre sont appelées à assurer la sécurité des citoyens, avant, pendant et après les matchs. Ce qui est aussi valable pour des matchs chocs tel ce derby. Pour faire plus simple, un exemple est très utile pour mieux comprendre le langage sportif. Les entraîneurs des clubs programment nécessairement des séances de récupération pour leurs joueurs avant d'aborder le prochain match. Et bien pourquoi ne pas comprendre que c'est tout à fait la même chose pour les forces de l'ordre. Assurer la sécurité des citoyens aujourd'hui et ensuite se redéployer pour les élections, juste après, ne serait pas logique pour que le chargé de la sécurité soit très concentré sur sa mission. Et ceci explique donc bien cela. Cependant, partant du principe que la date des élections communales a été arrêtée il y a plusieurs mois, on se demande comment la LFP n'a pas eu le «tact» d'éviter cette date du 21 novembre et donc de se mettre sur le dos les supporters et les deux équipes pour une programmation «extensible» qui ne répond à aucun critère. Enfin, on n'omettra pas de saluer les forces de l'ordre qui ne ménagent aucun effort durant toute la saison pour assurer tous les matchs de championnat tous paliers confondus. Et c'est la moindre des reconnaissances pour tout le travail qu'ils effectuent pour assurer la quiétude des citoyens.