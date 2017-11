CAN 2017 DE HANDI-BASKET L'EN dames qualifiée pour la demi-finale

L'Equipe nationale dames du handi-basket (basket en fauteuils) s'est brillamment qualifiée pour la demi-finale du championnat d'Afrique des nations qui se déroule à Durban en Afrique du Sud jusqu'au 24 novembre, en battant son homologue sud-africaine sur le score de 51-21, avant-hier. Les coéquipières de la capitaine Khamgani devaient terminer hier le 1er tour contre le Zimbabwe, qui avait perdu contre l'Afrique du Sud (7-38), lors de la première journée du tournoi, et gagné son match face au Kenya (37-14). Avec deux victoires dont la première face au Kenya sur un score sans appel de

87 à 0, les protégées de l'entraîneur Djawad Zigh filent tout doucement, vers une finale qui, sauf surprise, les opposera au même adversaire (l'Afrique du Sud), qui affronte, aujourd'hui le Kenya, lors du dernier match du 1er tour. Pour les demi-finales, le premier du groupe affrontera le 4e et le second en découdra avec le troisième, demain après-midi. Le championnat d'Afrique dames de basket-ball en fauteuils regroupe quatre sélections: l'Algérie, l'Afrique du Sud, Zimbabwe et Kenya. Seule l'équipe championne aura le droit de représenter le continent au prochain Mondial en Allemagne l'année prochaine.