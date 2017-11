CAN 2019 Un cabinet allemand pour inspecter le Cameroun

La Confédération africaine de football a retenu le cabinet Roland Berger pour conduire l'audit organisationnel et des infrastructures devant accueillir la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations 2019, a indiqué lundi l'instance africaine. La CAF avait lancé en octobre dernier un appel d'offres pour le choix d'un cabinet devant conduire les inspections des infrastructures consignées dans le cahier de charges de la CAN que le Cameroun devrait accueillir en 2019. L'instance dirigée par Ahmad Ahmad veut garantir «la protection de intégrité du processus d'organisation et la transparence de la stratégie de la CAF». Selon la même source, ce cabinet devrait également se voir confier la mission de conduire un audit des Centres d'Excellence de la CAF du Cameroun, du Sénégal et d'Ethiopie.