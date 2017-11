FRANÇOIS GELEZ SÉLECTIONNEUR-ADJOINT DE L'EN "Le rugby en Algérie est définitivement lancé"

Membre du Rugby Afrique depuis 2016, la Fédération algérienne de rugby a mis en place l'Equipe nationale en 2007 mais sans pouvoir prendre part aux compétitions officielles, avant que l'instance ne soit reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le sélectionneur-adjoint de l'Equipe nationale de rugby, le Français François Gelez, a affirmé hier que le rugby en Algérie était «définitivement lancé», quelques semaines après la victoire des «Lions» en déplacement face à la Zambie (30-25) en finale du niveau «C», arrachant par la même occasion leur billet pour le niveau «B» de la coupe d'Afrique des nations. «Ce match, qui est la conclusion de 10 années de travail, nous permet de gagner de la légitimité auprès du monde du rugby mais également auprès du ministère des Sports en Algérie. Jouer le match était déjà une première victoire. Le remporter est la cerise sur le gâteau. Désormais, le rugby en Algérie est lancé définitivement. C'est une belle émotion», a déclaré l'ancien joueur du XV de France et ex-entraîneur d'Agen et de Perpignan, dans un entretien accordé au site spécialisé rugbyrama.fr. Cette qualification devait se jouer initialement sous forme d'un mini-championnat, entre quatre nations de niveau «C», à savoir l'Algérie, la Zambie, le Cameroun et le Nigeria. Mais après le retrait des deux derniers pays cités, les organisateurs ont décidé d'un match unique, entre la Zambie et l'Algérie pour désigner la nation qui accèdera au niveau «B». «Il ne faut pas se fixer de limites mais donner une vraie ambition à cette équipe parce que seules les victoires nous permettront de gagner en légitimité. Nous intégrerons ce deuxième niveau avec l'ambition de gagner tous les matchs. L'objectif de tout le staff est de garder ce vivre ensemble que les joueurs ont su développer et de le mixer avec une professionnalisation de la structure aussi bien en termes de logistique que de rugby pur: les victoires seront au bout. Nous avons des joueurs de très bon niveau mais nous pouvons encore en attirer de meilleurs», a ajouté Gelez, qui forme avec Jean-Jacques Crenca les deux adjoints du sélectionneur algérien Boumediene Allam. Et d'enchaîner: «Nous avons un groupe très réceptif et avons envie d'apporter quelque chose à cette sélection. Deux matchs sont prévus au mois de décembre dans le cadre du Tri-Nations (contre la Tunisie et le Maroc). Dans les mois qui viennent, nous allons essayer de structurer l'équipe au mieux afin que les joueurs viennent en toute sécurité et se régalent en remportant des matchs». Membre du Rugby Afrique depuis 2016, la Fédération algérienne de rugby a mis en place l'Equipe nationale en 2007 mais sans pouvoir prendre part aux compétitions officielles, avant que l'instance ne soit reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.