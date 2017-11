HELLAS VERONA Farès passeur, mais fautif en défense

Le jeune Mohamed Farès a effectué sa première passe décisive en Serie A cette saison pour la réception de Bologne, mais défensivement il est concerné sur deux buts lors de cette nouvelle défaite à domicile. L'arrière gauche de 21 ans, qui avait remplacé Faouzi Ghoulam contre le Cameroun, a les mêmes qualités offensives que son aîné comme il l'a prouvé en permettant l'ouverture du score des siens à la 12e minute d'un superbe centre au second poteau, mais sera fautif sur les deux prochains buts de ses adversaires. Sur l'égalisation de Destro à la 21e minute, il oublie l'international italien dans son dos en allant au marquage de son vis-à-vis Poli qui pique au centre. Ensuite, l'Hellas Verone va reprendre l'avantage par Cacérés (33') avant de craquer en seconde période. On joue la 74e minute lorsque Simone Verdi se présente devant Farès sur le côté gauche, l'Algérien ne bouge pas, mais d'un pas l'italien envoie un joli centre pour Okwonko qui égalise. Ensuite, le même Verdi va trouver Donsah à la 76e pour le but de la victoire. Il s'agit de la cinquième défaite de rang pour Verona. Du côté de Bologne Saphir Taïder est resté sur le banc.