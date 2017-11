LEICESTER CITY Slimani vers Everton, West Ham ou Newcastle!

Les trois clubs anglais Everton, Newcastle United et West Ham seraient intéressés par le transfert de l'international algérien Islam Slimani dès le mois de janvier prochain. C'est-ce qu'a rapporté la BBC, Slimani est sous-utilisé par Leicester City, surtout depuis l'arrivée du nouveau coach, Claude Puel. Islam Slimani, qui est âgé de 29 ans, a marqué huit buts la saison dernière et n'a pas encore marqué en Premier League jusqu'à présent (il n'a été aligné qu'une fois comme titulaire, il a joué sept matchs pour 114 minutes de temps de jeu en Premier League), sauf en coupe de la Ligue où il a inscrit quatre buts cette saison.

Les deux clubs de Premier League, Everton et Newcastle cherchent à renforcer leur compartiment offensif qui est en panne, l'arrivée d'un baroudeur est une priorité absolue pour ces clubs.

Leicester cherchera à récupérer une partie importante des 29 millions d'euros qu'ils ont dépensé pour recruter Islam Slimani en août 2016, en provenance du Sporting de Lisbonne, le club fait savoir que Slimani ne sera pas libéré à bas prix.