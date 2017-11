TOTTENHAM L'annonce de Harry Kane pour son avenir

Incroyable depuis plusieurs mois, avec 13 buts toutes compétitions confondues déjà cette saison 2017-2018, Harry Kane attire les plus grosses écuries européennes. Mais dans une interview accordée à SportBild avant le match de Ligue des champions mardi sur le terrain du Borussia Dormund, l'attaquant anglais de 24 ans a juré fidélité aux Spurs. «Mon objectif est de jouer toute ma carrière uniquement pour Tottenham. Nous avons une équipe fantastique, un excellent entraîneur, un centre d'entraînement très professionnel et nous aurons bientôt un nouveau stade. Tout me convient ici et je suis heureux», a ainsi développé Harry Kane, des propos relayés par le London evening standard.