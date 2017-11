UEFA L'AC Milan exclu des coupes d'Europe?

Auteur d'une grosse campagne de recrutement lors du dernier mercato estival, l'AC Milan était tout heureux d'ouvrir une nouvelle ère. Mais les nouveaux investisseurs du club rossonero peinent à convaincre l'UEFA.

Le 13 avril dernier, une page de l'histoire rossonera se tournait. Président de l'AC Milan de 1986 à 2004, puis de 2006 à 2008 et de 2011 à 2017, Silvio Berlusconi cédait son club de coeur au groupe d'investisseurs chinois Rossoneri Sport Investment Lux.

Une passation de pouvoirs estimée à 740 millions d'euros censée redonner de l'éclat à un géant endormi de la planète football.

Une volonté qui avait d'ailleurs été illustrée l'été dernier avec une campagne de recrutement XXL. Très actif, l'AC Milan a réussi à signer plusieurs gros coups (sur le papier) tels qu'André Silva (38 millions d'euros), Hakan Calhanoglu (22 millions d'euros), Leonardo Bonucci (42 millions d'euros), Lucas Biglia (17 millions d'euros), Mateo Musacchio (18 millions d'euros), Nikola Kalinic (5 millions d'euros) ou encore Ricardo Rodriguez (18 millions d'euros). Autant de renforts qui ont coûté un peu plus de 200 millions d'euros aux nouveaux dirigeants rossoneri. Malheureusement pour eux, les résultats sportifs sont loin de répondre aux investissements consentis. Septième du classement de Serie A, le Milan de Vincenzo Montella est déjà relégué à seize longueurs du leader napolitain. Un triste constat qui pourrait toutefois être suivi d'une nouvelle bien plus préoccupante.

En effet, à l'heure où l'UEFA a ouvert une enquête sur le mercato estival du Paris Saint-Germain, Marca nous apprend que l'instance dirigeante du football européen pourrait réserver une mauvaise surprise aux Lombards. En clair, l'UEFA ne serait pas du tout convaincue par la viabilité du nouveau projet milanais. Un coup dur pour les investisseurs chinois.

En effet, ces derniers se seraient rendus au siège de l'organisation à Nyon ces dernières semaines pour tenter de s'expliquer, mais l'UEFA n'y aurait pas été sensible. Résultat: l'AC Milan n'entrerait pas dans les clous du fair-play financier.

Dépensier lors du dernier mercato, le club italien peine à offrir des garanties de rentrées d'argent. Et sa situation sportive, qui le prive actuellement d'une participation en Ligue des champions la saison prochaine, n'arrange rien.

Le quotidien espagnol annonce donc que Milan pourrait tout simplement être puni en étant suspendu de toutes compétitions européennes.