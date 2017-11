HASANEFENDIC NE VIENDRA PAS Un technicien local pour l'EN de handball

La sélection algérienne prendra part à la CAN 2018 au Gabon

Annoncé en tant que nouveau coach national par le président de la FAHB, Habib Labane, Hasanefendic a fini par revenir sur sa décision de driver l'Equipe nationale, en hibernation depuis janvier 2016, avant de renouer avec la compétition en prenant part au tournoi des Quatre nations à Tunis en octobre dernier.

Le technicien croate Sead Hasanefendic, annoncé pour diriger la barre technique de l'Equipe nationale de handball ne viendra pas finalement, poussant la Fédération algérienne (FAHB) à confier les rênes du Sept national à un technicien local à moins de deux mois de la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon, a-t-on appris du directeur technique national (DTN) Farouk Dehili. «Hasanefendic ne sera pas le coach national, je ne vais pas m'étaler sur les causes de cette volte-face du moment que le président de la Fédération (Habib Labane, ndlr) aura l'occasion de s'exprimer devant la presse.Une chose est sûre et devant l'urgence de la situation, le prochain sélectionneur sera un Algérien, il y a plusieurs techniciens qui sont intéressés par ce poste d'entraîneur national», a indiqué Dehili. Annoncé en tant que nouveau coach national par le président de la FAHB Habib Labane, Hasanefendic a fini par revenir sur sa décision de driver l'Equipe nationale, en hibernation depuis janvier 2016, avant de renouer avec la compétition en prenant part au tournoi des Quatre nations à Tunis en octobre dernier avec un bilan de trois défaites, en présence de Sead Hasanefendic sur le banc des Verts.

L'ancien entraîneur de la Tunisie n'a rien signé avec l'instance fédérale, mais la FAHB s'était précipitée d'annoncer un contrat de deux ans pour le Croate qui devait succéder à Salah Bouchekriou, parti à l'issue de la CAN 2016 disputée en Egypte et marquée par son échec à qualifier les Verts au Mondial 2017 en France. A deux mois de la CAN 2018 au Gabon (16-28 janvier), les coéquipiers de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) ne savent pas à quel saint se vouer, alors que la préparation du rendez-vous continental, qualificatif au Championnat du monde 2019 en Allemagne et au Danemark, semble compromise.

La mission des Algériens s'annonce ainsi difficile au Gabon où ils ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du pays organisateur (poule A) alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.