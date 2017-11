BOUALI, COACH DE LA JS SAOURA "Je ne peux pas promettre le titre pour plaire aux fans"

Le coach béchari a fait l'objet de critiques acerbes dans les milieux du club où certains sont même allés jusqu'à exiger son départ, notamment après la lourde défaite concédée sur le terrain du CSC (4-2).

L'entraîneur de la JS Saoura, Foued Bouali, dont l'équipe talonne de très près le leader de la Ligue 1, Le CS Constantine, a refusé de promettre le titre aux supporters cette saison, s'engageant néanmoins à poursuivre son travail sur la même lignée. «Je ne peux pas promettre le titre juste pour faire plaisir aux fans. Ce serait tout simplement de la démagogie», a déclaré Bouali dans un enregistrement vidéo au site officiel de son club. Arrivé l'été passé à Béchar, Bouali a réussi jusque-là un parcours de premier ordre avec les gars du Sud-Ouest algérien. Son équipe occupe la deuxième place avec 26 points, à une unité du leader, le CSC, et ce, avant trois journées de la fin de la phase aller. Pourtant, le coach a fait dernièrement l'objet de critiques acerbes dans les milieux du club où certains sont même allés jusqu'à exiger son départ, notamment après la lourde défaite concédée sur le terrain du CSC (4-2), pour le compte de la 10e journée. Cependant, Bouali et ses protégés ont vite redressé la barre en enchaînant deux victoires contre l'USM Bel Abbès (1-0) à domicile, et l'USM Alger (2-0) en déplacement. «Ce que je peux garantir en revanche, c'est de continuer à affectionner mon travail, car seul le travail paye à l'arrivée. Quant aux résultats, personne ne peut prédire l'issue des matchs», a encore expliqué Bouali qui insiste sur la nécessité de glaner le maximum de points, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, afin d'avoir plus de chances pour figurer sur le podium. Par ailleurs, Bouali a regretté le fait que les siens n'aient pas la possibilité de disputer des matchs amicaux pendant l'arrêt de la compétition, comme c'est le cas actuellement en raison du déroulement jeudi des élections locales. Vu l'éloignement de Béchar, on est dans l'impossibilité de faire de longs déplacements pour jouer juste des matchs amicaux, et on ne peut aussi inviter d'autres clubs à venir nous donner la réplique chez nous. Dommage, car ce genre de trêves auraient pu me permettre de voir à l'oeuvre les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être alignés en rencontres officielles», a-t-il déploré.