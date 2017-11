CAN 2017 DE HANDI-BASKET (DEMI-FINALES) Algérie-Afrique du Sud (messieurs) et Algérie-Kenya (dames)

Les sélections algériennes (messieurs et dames) de handi-basket affronteront, respectivement, l'Afrique du Sud et le Kenya, aujourd'hui en demi-finales du championnat d'Afrique des nations dont les compétitions prendront fin, demain, avec les finales et matchs de classement.

Chez les messieurs, l'Algérie a clôturé le premier tour sans aucune défaite, remportant ses six matchs dont le dernier, mercredi face à l'Afrique du Sud 66-47 (mi-temps 31-18).

Les autres succès ont été obtenus, tour à tour, face au Kenya (107-13), Maroc (56-52), Angola (76-29), Egypte (69-50), Zimbabwe (79-23).

De par sa première position avec 12 points, l'équipe algérienne affrontera, en demi-finale, l'Afrique du Sud (4e avec 9pts), alors que l'autre demi-finale mettra aux prises, l'Egypte (2e) au Maroc (2e), deux équipes qui s'affrontent cet après-midi, pour le compte du dernier match du 1er tour.

Le Zimbabwe (5e), Angola (6e) et Kenya (7e) sont éliminés de la course au titre.

Chez les dames, l'Equipe nationale algérienne aura sur son chemin la formation kenyane, aujourd'hui, avec la finale en point de mire.

Les coéquipières de la capitaine Djamila Khamgani, qui ne jurent que par le sacre continental qu'elles détiennent depuis la dernière édition 2015 en Algérie, avaient déjà surclassé leur adversaire (87-0), lors de la 1ère journée, terminant en première position, avec trois succès d'affilés, dont un contre le Zimbabwe (64-6) et l'Afrique du Sud (51-21). L'autre demi-finale du tournoi dames permettra au Zimbabwe de défier le pays hôte l'Afrique du Sud. Les Sud-Africaines avaient déjà battu leur vis-à-vis (38-7).